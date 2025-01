Gazzetta - Il Milan pensa ad un rinforzo in mediana senza escludere nessuno dalla lista Uefa: fari puntati su profili cresciuti in un vivaio italiano

Dopo aver chiuso per Kyle Walker, ora il Milan spera di definire presto un rinforzo anche in attacco: il grande obiettivo è sempre Santiago Gimenez del Feyernoord, con i rossoneri che sono pronti a presentare una nuova offerta agli olandesi da 33-34 milioni di euro. In via Aldo Rossi sperano di arrivare alla fumata bianca entro venerdì, altrimenti cercheranno qualche alternativa in prestito (Joao Felix del Chelsea o Zirkzee e Hojlund del Manchester United).

Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che il mercato invernale del Milan potrebbe non chiudersi con l'attaccante: la società rossonera pensa infatti ad un rinforzo anche in mezzo al campo senza però escludere nessuno dalla lista Uefa. I fari sono puntati su profili cresciuti in un vivaio italiano. Ricerca non facile.