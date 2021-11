Gazzetta: "Il Milan si è ristretto: le riserve adesso sono in affanno"

La Gazzetta dello Sport dedica al suo interno un approfondimento sul Milan e sulle evidenti difficoltà che stanno avendo le riserve. Pioli, fra infortuni e Covid, ha visto perdere la forma a tanti uomini chiave ed ha così attinto alla sua panchina, ma chi ha avuto poche chance non ha saputo coglierle. L'esempio più lampante è Tatarusanu che è passato da eroe nel derby a colpevole a Firenze: il romeno ha troppi alti e bassi. Tante assenze invece per Messias, mentre Giroud è un dilemma. Florenzi a destra raddoppia, ma non convince.