Gazzetta: "Il primo regalo per Fonseca sarà Fofana"

Oltre all'attaccante, che rimane la priorità assoluta di questo calciomercato, il Milan sta lavorando anche sul mediano. Nel corso di queste settimane tantissimi nomi sarebbero stati accostati e seguiti dalla formazione rossonera, ma nelle idee e nei piani della dirigenza c'è sempre stato solo un nome, quello del giocatore del Monaco Youssouf Fofana.

Stando a La Gazzetta dello Sport, il 25enne francese potrebbe essere il primo regalo per Paulo Fonseca. L'affare con i monegaschi si dovrebbe chiudere per una cifra intorno ai 20 milioni di euro più bonus, con il giocatore che avrebbe anche già dato il suo consenso al trasferimento in rossonero. A differenza dell'affare Zirkzee in questo non ci sarebbero ostacoli insuperabili per il Milan, in quanto l'attesa sarebbe dovuta semplicemente dagli impegni del calciatore all'Europeo con la Francia.

Scrive poi la rosea che "Le chiavi del centrocampo potrebbero così passare di mano: Bennacer, attratto dal mercato arabo, potrebbe lasciare libero il posto", ma la brusca frenata nei dialoghi fra Stefano Pioli e l'Al-Ittihad non escluderebbe la possibilità di vedere l'algerino giocarsi una maglia da titolare nel Milan con Fofana nella prossima stagione. Staremo a vedere.