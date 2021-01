Gazzetta - Infortunio Simakan: oggi previsto un contatto tra i medici di Milan e Strasburgo

L'infortunio al ginocchio di Mohamed Simakan, che nelle prossime ore si sottoporrà ad un intervento in artroscopia, ha complicato i piani del Milan che ora deve decidere se proseguire la trattativa o se cambiare obiettivo per la difesa. Una decisione definitiva verrà probabilmente presa dopo il contatto previsto per oggi tra i medici dei due club per fare il punto della situazione. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che non è escluso che il prezzo del giocatore francese possa scendere.