Gazzetta: "Kalulu va veloce: calciatore a 4 anni, può coprire tre ruoli". Oggi sbarca a Milano

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Kalulu va veloce: calciatore a 4 anni, può coprire tre ruoli". Oggi sbarca a Milano il giovane difensore francese (20 anni) che ha iniziato a giocare quando aveva appena 4 anni e che può giocare sia sulle due fasce che centralmente. Il Milan lo prenderà a parametro zero in quanto il giocatore è in scadenza con il Lione.