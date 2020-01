Gazzetta - La sfida di Ibra: è tornato per provare a rianimare il Milan

Il popolo milanista si appresta a riabbracciare Ibrahimovic. Lo svedese è carico e non vede l’ora di cominciare questa nuova avventura in rossonero. Con ogni probabilità, una delle motivazioni che ha spinto Ibra ad accettare la sfida è la prospettiva di una passerella finale nel club che gli ha voluto tanto bene. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Zlatan è tornato al Milan per tentare di rianimare una squadra al momento undicesima in classifica e scossa dalla clamorosa sconfitta di Bergamo.