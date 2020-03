Gazzetta: "Le armi di Pioli. Equilibrio, spirito e costi: c’è un Milan che tifa per lui"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Le armi di Pioli. Equilibrio, spirito e costi: c’è un Milan che tifa per lui". Il destino dell'attuale tecnico rossonero non è ancora segnato perchè in via Aldo Rossi stanno apprezzando parecchio il suo lavoro. Nella decisione finale dell'ad Gazidis sarà decisivo il risultato finale del Diavolo in questa stagione.