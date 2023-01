Gazzetta: "Leao sconsolato: il rinnovo è lontano. Giroud senz'anima"

MilanNews.it

"Leao sconsolato: il rinnovo è lontano. Giroud senz'anima": titola così questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega che il momento no del Milan allontana per ora le possibilità di firma del giovane attaccante portoghese. Il centravanti francese sta invece sentendo le fatiche del Mondiale in Qatar e in campo appare piuttosto stanco e poco lucido.