Gazzetta: "Leao sprofonda. Rafa un altro flop: sostituito, fischiato e sarà squalificato"

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L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Leao sprofonda. Rafa un altro flop: sostituito, fischiato e sarà squalificato". Il portoghese, che doveva iniziare dalla panchina ma che poi è stato schierato dal primo minuto da Max Allegri dopo il forfait di Pulisic, non ha inciso nemmeno ieri sera contro l'Atalanta, sbagliando anche un gol nel primo tempo a tu per tu con Carnescchi. Come è già successo più volte nelle ultime settimane, il numero 10 milanista, che sarà costretto a saltare la trasferta di Genova per squalifica (era diffidato ed è stato ammonito), è stato fischiato e contestato pesantemente dai tifosi milanisti presenti a San Siro al momento del cambio.

Questo il tabellino di Milan-Atalanta, match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A.

MILAN-ATALANTA 2-3

Marcatori: 7’ Ederson, 29’ Zappacosta, 52’ Raspadori, 88’ Pavlovic, 90’+4 Nkunku

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter (dal 59’ Athekame), Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek (dal 46’ Nkunku), Ricci, Rabiot, Bartesaghi (dal 80’ Estupinan); Leão (dal 59’ Fofana), Gimenez (dal 59’ Fullkrug). A disp.: Pittarella, Terracciano, Odogu, Jashari. All.: Allegri.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (dal 48’ Kossounou [dal 63’ Ahanor]), Hien, Kolašinac; Zappacosta (dal 55’ Bellanova), De Roon, Éderson, Zalewski; De Ketelaere (dal 63’ Pasalic), Raspadori; Krstović. A disp.: Rossi, Sportiello, Obrić; Bakker, Musah, Samardžić; Scamacca, Sulemana, Vavassori. All.: Palladino

Arbitro: Zufferli di Udine.

Ammoniti: 34’ Leao, 70’ Hien, 90’ Estupinan, 90’ Saelemaekers, 90’+5 Krstovic, 90’+6 Bellanova.

Recupero: 3’ 1T, 6’ 2T.