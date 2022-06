Gazzetta: "Leao vuole dire sì! Tutto pronto per la firma: è il colpo top del nuovo Milan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Leao vuole dire sì! Tutto pronto per la firma: è il colpo top del nuovo Milan": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il club di via Aldo Rossi continua a lavorare per blindare il giovane attaccante portoghese e allontanare le pretendenti, come per esempio il Real Madrid. Da tempo i rossoneri hanno presentato al giocatore un'offerta da 4,5 milioni di euro a stagione, il triplo di quello che guadagna ora. Lui vorrebbe dire sì, il problema, come scrive la Rosea, semmai sono le tentazioni spagnole e i tentennamenti del suo procuratore, Jorge Mendes.