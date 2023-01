Gazzetta - Mercato Milan, i rossoneri ci provano per Osorio: sul piatto tra i 5 e i 6 milioni, valutazioni in corso in Cile

Il Milan vuole provare a chiudere in queste ultime ore di mercato invernale l'acquisto dal Cile di Dario Osorio, 19enne attaccante esterno dell’Universidad de Chile: come spiega La Gazzetta dello Sport, i rossoneri sono disposti a mettere sul piatto una cifra tra i 5 e i 6 milioni di euro, cifra che per ora non è stata pareggiata dall'Aston Villa, altra squadra interessata al giovane talento sudamericano. Il club cileno sta riflettendo sul da farsi e non è escluso che possa trattene un altro anno Osorio per valorizzarlo ulteriormente.