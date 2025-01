Gazzetta - Mercato Milan: Joao Felix e Hojlund le possibili alternative a Gimenez

Cosa succederà se il Feyenoord deciderà di non vendere a gennaio Santiago Gimenez? Secondo La Gazzetta dello Sport, in quel caso il Milan rimarrebbe comunque vigile sul mercato perchè rinforzare il reparto offensivo è una necessità. Nelle scorse settimane si è fatto spesso il nome di Joao Felix che piace molto a Sergio Conceiçao (meno al club di via Aldo Rossi), ma bisogna fare i conti con il Chelsea e i suoi slot per i trasferimenti in prestito fuori dall’Inghilterra: al momento, un prestito non sarebbe possibile.

Un'altra alternativa a Gimenez potrebbe essere Rasmus Hojlund, centravanti del Manchester United che ha già un passato in Italia all'Atalanta, ma prima i Red Devils dovrebbero prendere un altro centravanti. Solo in questo caso il 21enne danese potrebbe diventare un'opzione reale per il club rossonero di via Aldo Rossi.