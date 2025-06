Gazzetta: "Messaggio a Max. Messico e... gol: Gimenez chiama per tenersi il Milan"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Messaggio a Max. Messico e... gol: Gimenez chiama per tenersi il Milan". Santiago Gimenez è andato in gol con la nazionale messicana nell'amichevole contro la Svizzera e ha lanciato così un segnale importante a Massimiliano Allegri, nuovo tecnico milanista, a puntare anche su di lui per la rinascita del Diavolo.

Negli ultimi giorni, non mancate voci di mercato che hanno accostato al Milan diversi centravanti: si sono per esempio fatti i nomi di Mitrovic, Retegui e soprattutto Vlahovic, attaccante della Juventus che Allegri conosce molto bene visto che i due hanno già lavorato insieme in bianconero. Gimenez però non ci sta e con il gol in nazionale punta a spegnere tutte queste indiscrezioni di mercato.