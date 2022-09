Gazzetta: "Milan, altro no al Chelsea per Leao. A breve il rinnovo?"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Chelsea continua ad insistere per Rafael Leao. I Blues sarebbero disposti ad investire molti soldi per convincerlo a trasferirsi a Londra, ma non succederà, con buona pace dei media inglesi che avevano rilanciato l'interesse per il portoghese e scritto di una possibilità last-minute per il trasferimento dell'ex Lille in Premier League. Nessuna apertura dal Milan, anzi il club confida che a breve, una volta chiuso il mercato, possa iniziare la trattativa per il prolungamento del contratto. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.