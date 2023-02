Gazzetta - Milan, Bennacer e Maignan ci proveranno per il Tottenham ma le chance di recupero non sono alte

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Non sarà semplice, ma Mike Maignan e Ismael Bennacer vogliono provare a recuperare per il match di martedì prossimo di Champions League contro il Tottenham. Le chance, però, non sono alte: il portiere deve ancora intensificare il suo lavoro sul campo, mentre per il centrocampista algerino le prime stime parlavano di un ritorno nella seconda metà di febbraio. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.