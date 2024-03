Gazzetta - Milan-Camarda: c'è un accordo di massima, ma la firma sul triennale potrebbe arrivare più avanti. Ecco perchè

Domenica prossima, Francesco Camarda spegnerà 16 candeline e potrà così firmare un contratto triennale con il Milan. L'accordo di massima tra le parti c'è già, ma la firma non dovrebbe avvenire tra una settimana, bensì più avanti: come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, firmando tra pochi giorni l'accordo potrebbe arrivare al massimo all'estate 2026, mentre se dovesse firmare a luglio il contratto triennale avrebbe come scadenza il 30 giugno 2027.

In via Aldo Rossi vogliono blindarlo anche per respingere i tentativi di diversi top club europei che hanno ovviamente messo gli occhi su di lui (tra questi ci sono anche Borussia Dortmund e Manchester City). Un altro quindicenne come Camarda in grado di giocare stabilmente sotto età in Youth League ed esordire in Serie A non esiste.