"Caro biglietti", titola La Gazzetta dello Sport parlando del Milan. "Vendita Champions al via - scrive la rosea - più di 100 euro in curva. Sale la protesta del tifo". Il costi dei tagliandi per le sfide casalinghe fanno discutere: "Per le gare dei gironi prezzi giudicati troppo alti", ma "per la società sono in linea con il mercato europeo".