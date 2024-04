Gazzetta - Milan, ci sono già stati dei contatti con Lopetegui e Fonseca

Con Stefano Pioli che dirà addio alla panchina del Milan a fine stagione, in casa rossonera è partita la caccia al nuovo allenatore e i nomi più caldi al momento sono quelli di Julen Lopetegui, attualmente senza squadra l’esperienza al Wolverhampton, e Paulo Fonseca, ex Roma ora al Lille. Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, i dirigenti di via Aldo Rossi hanno già avuto dei contatti con entrambi (con l'ex ct spagnolo anche piuttosto recenti).

In corsa per la panchina milanista ci sono anche Christophe Galtier, oggi all’Al-Duhail (Qatar) dopo l’esperienza al Psg, e Marcelo Gallardo, mito del River ora all’Al-Ittihad (Arabia), ma per ora in cima alla lista ci sono Lopetegui e Fonseca: il primo ha colpito per la proposta di gioco con la nazionale spagnola e con il Siviglia, mentre l'ex Roma è apprezzato per il lavoro e lo stile.