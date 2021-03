Gazzetta - Milan, contro lo United per riscattare il calcio italiano

"Milan salvaci". È il titolo che La Gazzetta dello Sport dedica ai rossoneri in vista del big match in programma questa sera. "Contro lo United per riscattare il calcio italiano", scrive la rosea, evidenziando così l’importanza di questa gara non soltanto per la squadra di Pioli ma per tutto il movimento calcistico del nostro Paese. "Siamo appesi al vecchio Milan, al suo senso per l’Europa", aggiunge il quotidiano sportivo. È vero, oggi scenderà in campo anche la Roma (quasi certa di passare il turno), ma lo Shakthar non è una big europea. "Per noi italiani la vera partita di ritorno degli ottavi di Europa League si gioca a San Siro", osserva la Gazza: "Se il Milan riuscirà nell’impresa - si legge - l’onore che abbiamo perduto in Champions sarà in parte recuperato".