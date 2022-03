Gazzetta - Milan, cresce la fiducia per Origi

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Cresce la fiducia per Origi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che fa il punto sulla trattativa per l'attaccante belga in uscita dal Liverpool. Il giocatore è in scadenza di contratto e potrebbe quindi partire a parametro zero. Con le prossime mosse - riferisce la rosea - il Milan proverà a verificare se i Reds hanno ancora chance di trattenerlo attraverso una clausola che, al verificarsi di alcune circostanze, permetterebbero al club di prolungare unilateralmente l’accordo. Se Origi dovesse liberarsi "gratis", i rossoneri sarebbero in pole.