Gazzetta - Milan-Diaz, ci siamo quasi: intesa di massima con il Real per un prestito con diritto di riscatto a 20 mln

Brahim Diaz è sempre più vicino al ritorno al Milan: come riferisce l'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, infatti, i rossoneri hanno trovato un'intesa di massima con il Real Madrid per un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 20 milioni di euro. Manca solo da definire l'eventuale contro-riscatto a favore degli spagnoli.