Gazzetta - Milan, ecco la richiesta ufficiale del Barça per Junior Firpo

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta questa mattina che nella giornata di ieri i dirigenti del Milan hanno avuto nuovi contatti con il Barcellona da cui è emersa la richiesta ufficiale dei catalani per Junior Firpo, primo obiettivo dei rossoneri per la fascia sinistra di difesa: un milione di euro per il prestito di sei mesi e un diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Il club di via Aldo Rossi vorrebbe uno sconto su quest'ultima cifra.