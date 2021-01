Gazzetta - Milan, entro domani la decisione definitiva su Simakan

Proseguono le riflessioni su Simakan. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i medici rossoneri sono in contatto con quelli dello Strasburgo per valutare con attenzione le effettive conseguenze dell’infortunio del giocatore (dovrà sottoporsi a un intervento in artroscopia al ginocchio) e i tempi di recupero (si parla di almeno due mesi). Al massimo, scrive la rosea, entro domani verrà presa una decisione definitiva. L’alternativa a Simakan è Tomori del Chelsea.