Gazzetta - Milan-Florenzi, si tratta: va ancora sciolto il nodo della formula con la Roma

E' proseguita anche ieri la trattativa tra Milan e Roma per Alessandro Florenzi. Come spiega stamattina, le due società devono ancora sciogliere il nodo della formula del trasferimento: i rossoneri avrebbero voluto un prestito secco, mentre i giallorossi vogliono monetizzare dalla cessione del terzino. La soluzione potrebbe essere un prestito con diritto di riscatto, ma anche in questo caso le parti devono trattare perchè il Milan vuole un prestito senza esborso, mentre la Roma spinge per un prestito oneroso.