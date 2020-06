Gazzetta - Milan, Gigio non andrebbe mai via a parametro zero

In questi anni, Donnarumma ha mostrato il suo attaccamento al Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport, chi lo conosce bene dice che mai e poi mai vorrebbe andarsene a parametro zero. Gigio sta bene a Milano sta bene, è giovanissimo e non ha tutta questa voglia di mettersi subito alla prova con altri campionati. Tra l’altro, la risalita del Milan è un obiettivo anche per lui. Per questo vorrebbe restare in rossonero.