Gazzetta - Milan, Giroud verso la convocazione per lo Spezia: partirà dalla panchina

Nella giornata di ieri, Olivier Giroud, che ha saltato le ultime due gare di campionato contro Juventus e Venezia a causa del mal di schiena, è tornato ad allenarsi in gruppo e dunque dovrebbe tornare tra i convocati di Pioli per il match di domani pomeriggio in casa dello Spezia: l'attaccante francese partirà dalla panchina, pronto ad entrare in caso di necessità. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.