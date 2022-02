Gazzetta - Milan, Ibra ancora out: nessuna certezza sulla data del suo rientro in campo

Zlatan Ibrahimovic continua a lavorare in palestra e non in campo in quanto non ha ancora smaltito del tutto l'infiammazione al tendine d'Achille che lo sta tenendo fuori ormai da diverse settimane. Al momento, come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, non si sono certezze sulla date del suo rientro in campo, anche se il vero obiettivo sembra quello di riaverlo al top per il derby dell'1 marzo, valido per la semifinale di andata di Coppa Italia.