Gazzetta - Milan, Ibrahimovic resta centrale nel progetto

Ibrahimovic resta centrale nella costruzione del Milan. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che pone l'accento sul ruolo - fondamentale! - del campione svedese. Non si sa in quante partite potrà davvero offrire un contributo importante, osserva la rosea: l'attesa è per la metà dei match in calendario, quelli decisivi, quelli nei quali c'è bisogno di esperienza e qualità. E quando Zlatan non ci sarà, mister Pioli potrà contare su Giroud.