Gazzetta - Milan, idea Luis Enrique in caso di addio di Pioli in estate

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Stefano Pioli è ben saldo sulla panchina del Milan, ma è chiaro che se non dovesse arrivare tra le prime quattro in estate non è esclusa una rivoluzione in casa rossonera. Secondo La Gazzetta dello Sport, in caso di addio, una pista da monitorare per la panchina del Diavolo è quella che porta a Luis Enrique, che ha lasciato la guida della Spagna dopo il Mondiale e ora è senza squadra. A Milanello ritroverebbe Frederic Massara, con cui ha già lavorato ai tempi della Roma.