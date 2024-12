Gazzetta - Milan, ieri confronto tra Fonseca e Theo: ecco cosa si sono detti

vedi letture

Il giorno dopo il duro sfogo di Paulo Fonseca contro alcuni suoi giocatori al termine di Milan-Stella Rossa è stato quello del faccia a faccia a Milanello tra il portoghese e Theo Hernandez, che in questa stagione sta rendendo ben al di sotto dei suoi standard. Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, durante questo confronto, il tecnico rossonero ha spiegato al francese gli errori commessi e lo ha invitato a reagire, da campione qual è, concentrandosi solo sul Milan.

Nella giornata di oggi, Fonseca avrà gli stessi colloqui con altri giocatori che stanno deludente parecchio quest'anno, come per esempio il capitano Davide Calabria e Fikayo Tomori. Non si tratta di processi, ma di un modo per provocare un cambio di rotta, per “recuperare” elementi che l'allenatore portoghese ritiene fondamentali per il suo progetto tecnico.