Gazzetta - Milan, il dt Maldini ha parlato al gruppo e ai singoli

La società rossonera ha voluto far sentire ancora di più la sua vicinanza alla squadra in questo momento: in particolare, un ruolo fondamentale lo ha avuto il dt Paolo Maldini che ha parlato sia alla squadra che ai singoli giocatori rossoneri per spronarli a dare il massimo per raggiungere l'obiettivo Champions. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.