Gazzetta - Milan, intesa di massima con Fofana: i dettagli dell'accordo

Il Milan ha raggiunto un'intesa di massima con Youssouf Fofana, da tempo primo obiettivo dei rossoneri per rinforzare il centrocampo. Le parti, come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, si sono accordate per un contratto di cinque anni da 2,5 milioni di euro più bonus. Manca da sistemare la parte variabile, ma la volontà del giocatore è chiara: vuole giocare nel club di via Aldo Rossi con i suoi compagni di nazionale Mike Maignan e Theo Hernandez.

Conclusa l'esperienza all’Europeo dopo l'eliminazione della sua Francia in semifinale contro la Spagna, Fofana è attualmente in vacanza e ha ribadito ancora una volta al suo entourage di fare di tutto per fargli vestire la maglia del Milan. Ora il club rossonero dovrà trovare un accordo anche con il Monaco che chiede 20 milioni più bonus (la prima offerta milanista sarà di 15 milioni, bonus compresi).