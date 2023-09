Gazzetta - Milan, Jovic verso una maglia da titolare a Cagliari

Il Milan giocherà quattro partite in dieci giorni e quindi sarà fondamentale l'apporto che daranno anche le seconde linee. In attacco, per esempio, Olivier Giroud le sta giocando praticamente tutte e sabato contro il Verona è apparso un po' stanco e appannato. Per questo, come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, mercoledì a Cagliari dovrebbe esserci l'esordio da titolare in rossonero di Luka Jovic.