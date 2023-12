Gazzetta - Milan, Kjaer potrebbe recuperare al massimo per la panchina. Theo ancora difensore centrale contro l'Atalanta

Come per Rafae Leao, anche per Simon Kjaer saranno decisivi i prossimi allenamenti per capire se potrà tornare tra i convocati di Stefano Pioli per la trasferta di sabato sul campo dell'Atalanta. Il danese è fermo da oltre un mese e la speranza a Milanello è che possa recuperare almeno per la panchina.

Senza di lui e con ancora assenti Kalulu, Pellegrino e Thiaw, sabato a Bergamo toccherà ancora una volta a Theo Hernandez affiancare Fikayo Tomori al centro della difesa milanista. Il francese ha già giocato in questa posizione nell'ultimo match di campionato contro il Frosinone a San Siro, fornendo ottime risposte sul campo.