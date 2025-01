Gazzetta - Milan, l'alternativa a Rashford è Trincao: è in scadenza nel 2026 con lo Sporting Lisbona

Negli ultimi giorni si parla tanto del possibile sbarco al Milan di Marcus Rashford. Ieri c'è stato un primo contatto tra i dirigenti del Diavolo e il fratello-agente dell'attaccante che è in uscita dal Manchester United. Il grande ostacolo in questa trattativa è l'elevato ingaggio dell'inglese che guadagna circa 13 milioni di euro netti a stagione. Per questo i rossoneri stanno valutando anche altre piste alternative, come per esempio quella che porta a Francisco Trincao dello Sporting Lisbona.

Lo riporta stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il 25enne attaccante esterno portoghese, autore finora di 7 gol in 29 presenze tra tutte le competizioni, ha il contratto in scadenza nel 2026 e il Milan sui giocatori a un anno o un anno e mezzo dalla scadenza ha costruito gli ultimi due mercati.