Gazzetta - Milan, la lettera di Cardinale ai dipendenti rossoneri: "Vogliamo nuovi successi in campo e avere un business sostenibile fuori"

MilanNews.it

Come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale, numero uno di RedBird che da ieri è il nuovo proprietario del Milan, ha scritto una lettera ai dipendenti del club di via Aldo Rossi: "Carissimi, sono lieto di dirvi che oggi RedBird Capital ha completato l’acquisto del Milan. La nostra priorità è semplice: raggiungere nuovi successi in campo e avere un business sostenibile fuori".