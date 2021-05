Gazzetta - Milan, la panchina di Pioli non traballa.

La panchina di Pioli non traballa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport parlando del tecnico rossonero. Tutti - sottolinea la rosea - dalla proprietà ai dirigenti, concordano sulla qualità del lavoro di questi due anni: la posizione dell'allenatore emiliano dovrebbe rimanere salda anche in caso di mancato arrivo tra le prime quattro. A cambiare, semmai, sarà il suo peso all’interno del club: riportare il Milan in Champions, infatti, gli garantirebbe sempre più voce in capitolo anche in sede di mercato.