Gazzetta - Milan, la situazione Adli: l'offerta rossonera è inferiore alla richiesta del Bordeaux

Il nome di Yacine Adli, senza dubbio, è entrato a far parte dei profili da telenovela dell'estate di mercato rossonera. Il centrocampista del Bordeaux, obbiettivo per il centrocampo del Milan, è un profilo giovane e interessante e che risponde ai diktat del mercato rossonero. Vi è ancora distanza, tuttavia, tra l'offerta del Milan e la richiesta dei francesi: il club transalpino chiede 10 milioni di euro mentre il Milan offre meno puntando all'inserimento di bonus. Proprio quest'ultimi dettagli potrebbero essere decisivi per il raggiungimento dell'intesa. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.