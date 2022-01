Gazzetta - Milan, le alternative a Botman: Diallo, Mina e Szalai

Sven Botman, giocatore del Lille, continua ad essere il preferito in casa rossonera per rinforzare la difesa del Milan in questa finestra di mercato invernale. Ma il club francese spara alto (oltre 30 milioni di euro) e per questo in via Aldo Rossi stanno valutando diverse alternative, tra cui anche Diallo del Psg, Mina dell’Everton e Szalai del Fenerbahçe. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.