Gazzetta - Milan, le cifre dell’affare Meité

Il Milan ha ufficializzato ieri l’acquisto di Soualiho Meité dal Torino. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il giocatore ha firmato per 6 mesi, ma ha già sottoscritto il contratto sino al 2024 in caso di riscatto. I rossoneri hanno investito 500mila euro per il prestito fino a giugno: in caso di trasferimento a titolo definitivo, al Toro andranno altri 8.5 milioni di euro (da considerare altri 1.5 milioni di bonus per il club granata). Il giocatore mantiene l’attuale stipendio (1.6 milioni di euro), ma anche lui vanta degli incentivi.