Gazzetta - Milan, offerta sotto i 20 milioni dell’Al-Qadsiah per Bennacer

Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la scorsa settimana in via Aldo Rossi è arrivata una proposta dei sauditi dell’Al-Qadsiah per Ismael Bennacer: offerta sotto i 20 milioni di euro, un po’ pochi per strappare il sì del Milan. Ma l'uscita dell'algerino in questi ultimi giorni di mercato estivo resta possibile.

Se riusciranno a cedere sia lui che Yacine Adli, allora poi i rossoneri proverebbero l'assalto a Manu Koné, centrocampista classe 2001 del Borussia Mönchengladbach che ha chiesto da tempo la cessione al club tedesco e che costa 20 milioni di euro più bonus.