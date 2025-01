Gazzetta - Milan, oggi giornata decisiva per Pulisic: ci sarà contro il Girona?

Oggi è una giornata importante per capire se Christian Pulisic sarà o meno a disposizione di Sergio Conceiçao per la sfida di Champions League di domani sera contro il Girona a San Siro. L'americano aveva riportato una settimana fa contro il Como un affaticamento muscolare e non era stato rischiato sabato contro la Juventus. Ieri però l'ex Chelsea ha lavorato ancora a parte e dunque diventa decisiva la rifinitura di questa mattina a Milanello. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.

DOVE VEDERE MILAN-GIRONA

Data: mercoledì 22 gennaio 2025

Ore: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: Amazon Prime Video

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Tobias Stieler GER

Assistenti: Cristiano Gittelmann GER - Mark Borsch GER

Quarto uomo: Matthias Jöllenbeck GER

VAR: Sören Storks GER

AVAR: Bastian Dankert GER