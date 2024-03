Gazzetta - Milan, Okafor verso una maglia da titolare contro il Verona come prima punta

Noah Okafor potrebbe essere la grande sorpresa nel Milan che affronterà questo pomeriggio l'Hellas Verona al Bentegodi: come riferisce stamattina La Gazzetta Sportiva, infatti, lo svizzero è il grande favorito per partire dal primo minuto come prima punta. Alle sue spalle, l'intoccabile trio di trequartisti, vale a dire quello composto da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao. Olivier Giroud e Luka Jovic partiranno quindi dalla panchina.

Questa la probabile formazione del Milan: Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Okafor.