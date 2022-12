Gazzetta - Milan, Saelemaekers è recuperato. Anche Maignan e Calabria sono vicini al rientro

MilanNews.it

Ieri da Milanello è arrivata un'ottima notizia per il Milan e per Stefano Pioli: Alexis Saelemaekers, out da inizio ottobre per un infortunio al ginocchio, è infatti tornato ad allenarsi in gruppo (ha saltato solo la partitella finale) e dunque è di fatto recuperato. Anche Mike Maignan e Davide Calabria, che nei giorni scorso ha lavorato a parte insieme all'esterno belga, sono vicini al rientro. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.