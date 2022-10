Gazzetta - Milan, servirebbe un mezzo miracolo per recuperare Messias per Londra

MilanNews.it

Oltre ad Alexis Saelemakers, che si è infortunato al ginocchio contro l'Empoli e tornerà in campo solo nel 2023, in infermeria c'è anche Junior Messias, il quale è alle prese con un risentimento muscolare che gli ha fatto saltare la trasferta di Empoli. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore, ma servirebbe un mezzo miracolo per recuperarlo in vista del match di mercoledì a Londra contro il Chelsea. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.