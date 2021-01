Gazzetta - Milan, sfuma Koné: il centrocampista del Tolosa verso il Monchengladbach

Il futuro di Kouadio Koné non sarà al Milan: nonostante il noto interesse dei rossoneri nei suoi confronti, il 19enne centrocampista del Tolosa è ad un passo dal trasferimento al Borussia Monchengladbach per una cifra superiore ai 10 milioni di euro. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il club di via Aldo Rossi lo valutava non più di 6 milioni.