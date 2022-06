Gazzetta: "Milan su Zaniolo, offerti 25 milioni e Saelemaekers. No della Roma"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Milan vuole Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società rossonera è in pressing sul centrocampista classe '99 ed è arrivata ad offrire alla Roma 25 milioni di euro più il cartellino di Alexis Saelemaekers, ma per il momento i giallorossi non ci sentono. Il dialogo è aperto e si cerca una soluzione, mentre nel frattempo José Mourinho ha fatto sapere di non gradire il belga come contropartita tecnica nell'affare.