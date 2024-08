Gazzetta - Milan, Theo e Leao in panchina contro la Lazio? Il motivo dietro alla possibile scelta di Fonseca

Theo Hernandez e Rafa Leao in panchina per Lazio-Milan? E' questa la clamorosa novità che arriva da Milanello dove nella rifinitura di ieri Paulo Fonseca ha provato questa formazione in vista della gara di stasera del Diavolo contro i biancocelesti: Maignan; Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Okafor.

Lo riferisce questa mattina La Gazzetta della Sport che spiega che dietro a queste possibile esclusioni eccellenti nell'undici titolare milanista c'è il fatto che l'atteggiamento di Theo Hernandez e di Leao contro il Parma non è assolutamente piaciuto al tecnico portoghese (in particolare quello del francese che contro la squadra di Pecchia ha avuto responsabilità su entrambi i gol).