Gazzetta - Milan, Thiaw sarà il primo a rientrare tra i centrali infortunati. Poi toccherà a Tomori e Kalulu

Malick Thiaw è sempre più vicino a tornare in campo: "Thiaw si è unito al gruppo. Se tutto andrà bene sarà convocato giovedì per il Rennes" le parole di ieri di Stefano Pioli durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Napoli. Il tedesco, che si era infortunato a fine novembre contro il Borussia Dortmund in Champions League (severa lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra) sarà il primo a rientrare tra i centrali infortunati.

Dopo di lui, come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, toccherà a Tomori e Kalulu: "La prossima settimana sarà molto importante per loro, nel weekend avremo un’idea più precisa. Ma le cose stanno andando molto bene" ha spiegato sempre ieri Pioli in conferenza stampa. L'inglese è fuori dal 22 dicembre quando contro la Salernitana ha riportato una lesione mio-tendinea del bicipite femorale destro, mentre il francese è ai box addirittura dalla gara di andata contro il Napoli di fine ottobre (lesione del tendine retto femorale sinistro).