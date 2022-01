Gazzetta - Milan-Thiaw, trattativa congelata sulle cifre: troppo ampia la distanza tra domanda e offerta

Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, la trattativa tra il Milan e lo Schalke 04 per Malick Thiaw si è congelata sulle cifre: è infatti troppo ampia la distanza tra la richiesta da 10 milioni di euro dei tedeschi e l'offerta dei rossoneri che hanno messo sul piatto 6 milioni di euro. Se il club di Gelsenkirchen non abbasserà le pretese, questo affare non potrà andare in porto.